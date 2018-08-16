انسحاب شركة السكك الحديدية الألمانية تدريجيًا من إيران

بدأت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، بالانسحاب تدريجيًا من مشاريعها في إيران؛ بعدما فرضت واشنطن دفعة جديدة من العقوبات على طهران، وقالت إن الشركات المتعاملة معها ستُمنع من إجراء معاملات مع الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم “دويتشه بان”، اليوم الخميس، إن الشركة تعمل في مشروعين في إيران، عبر وحدتها “دي.بي” للهندسة والاستشارات.

وأضافت: “سننهي المشروعين في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول 2018 على الترتيب؛ نتيجة لتغير الممارسات المصرفية، وقد سعينا لإنهاء العقد بشكل ودي وفي الوقت المناسب”.

وذكرت، أن “دويتشه بان” وقعت مذكرة تفاهم مع “بنياد ايسترن ريلوايز” (بن ريل) الإيرانية، المشغلة للسكك الحديدية، في مايو/ أيار 2017، بشأن المشروع الأول الذي يهدف لتحديد الإمكانات المتعلقة بعربات القطارات والتنظيم.

أما المشروع الذي بدأ منذ نحو عام ونصف العام، فهو عبارة عن عقد استشاري مع شركة السكك الحديدية الإيرانية الحكومية، ويشمل إعادة هيكلة الشركة، بحسب المتحدثة.

ودخلت العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ على طهران، في الأسبوع الماضي، وعلقت عدة شركات أوروبية خطط الاستثمار في إيران؛ في ظل هذه العقوبات، ومنها “توتال” النفطية، وشركات “بي.إس.إيه ورينو ودايملر” لصناعة السيارات.