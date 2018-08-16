النيابة العامة تحدد تهمة الوافد قاتل المصري في الكويت

وجهت النيابة العامة في الكويت للوافد السريلانكي وزوجته تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد ثبوت النية والتخطيط المسبقين لديهما بارتكاب الجريمة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أفضت إلى أن المتهم خطط لجريمته إذ كان يخفي السكين بين ملابسه؛ ما يؤكد وصف التهمة بأنها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي جريمة تصل بمرتكبها إلى الإعدام.

وكانت منطقة “بنيد القار” شهدت الأحد الماضي جريمة قتل المصري حينما أقدم سريلانكي على تسديد طعنة له في الصدر وتوارى عن الأنظار تاركًا أداة الجريمة.

وقامت عناصر مباحث العاصمة بإجراء تحريات سريعة أسفرت عن تحديد هوية القاتل ومن ثم وضع اسمه على قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال تحرياتهم وصلت إليهم معلومات بعزم المتهم وزوجته أو صديقته على الهرب، فانتقل رجال مباحث العاصمة إلى مطار الكويت وتمكنوا من ضبط القاتل الرئيس وشريكته في الجريمة خلال قيامهما بحجز تذاكر طيران تمهيدًا للهرب.