شاهد.. مطاعم كنتاكي تطلق ماركة ملابس جديدة مستوحاة من الوجبات السريعة

رغم ما تحتويه من نسبة دهون عالية تسبب البدانة، إلا أن وجبات سلسة مطاعم كنتاكي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فمن الدجاج والبرغر إلى البطاطا والبطاطس المقلية، يعشق البريطانيون أطعمة “كيه إف سي” اللذيذة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أصبح بإمكان عشّاق الوجبات السريعة إظهار حبهم لمنتجات كنتاكي من خلال ملابسهم، بعد أن أطلقت كنتاكي خط ملابس خاصًا بها، مستوحى من وجباتها.

وتشمل المجموعة بنطلونات فضفاضة مزينة بطبعة الدجاج والبطاطا المقلية، بالإضافة إلى اكسسوارات مبتكرة مستوحاة من منتجات كنتاكي، مثل دبابيس “نغ لايف” nug life لتزيين السترات.

وذلك بالإضافة إلى قلادة ذهبية، وجوارب وملابس تحتية تحمل شعارات سلسلة المطاعم العالمية.

ولن يتم إطلاق خط الأزياء والأكسسوارات سوى في أستراليا في الوقت الحالي، ولكن من المقرر تكريس جميع العائدات لمؤسسة “كيه إف سي للشباب”، التي تهدف إلى مساعدة الشباب الأقل حظًا على اكتساب المهارات التي يحتاجونها في الحياة.