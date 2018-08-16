عبدالله العودة يكشف تطورات جديدة في قضية والده سلمان العودة

ذكر عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مساء الأربعاء، أنه تم نقل والده من سجن ذهبان بجدة إلى سجن الحائر بالرياض.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الوالد اتصل وأخبرنا بنقله المفاجئ المؤقت من سجن ذهبان بجدة إلى سجن الحائر بالرياض، لايعلم أي شيء، ولا عن سبب النقل ولاملابساته.

وزعم العودة وجود محاكمة سرية لوالده، على حد قوله موضحًا: “أخبرنا موظف السجن بوجود محاكمة سرية، لايعرف أي تفاصيل الوالد عنها، ولا تهمته فيها ولامكانها ولا أي شيء مطلقًا”.

الوالد اتصل وأخبرنا بنقله المفاجيء المؤقت من سجن ذهبان بجدة إلى سجن الحائر بالرياض، لايعلم أي شيء ولا عن سبب النقل ولاملابساته.

وأخبرنا موظف السجن بوجود محاكمة سرية لايعرف أي تفاصيل الوالد عنها ولاتهمته فيها ولامكانها ولا أي شي مطلقا#محاكمه_سريه_للشيخ_العوده — د. عبدالله العودة (@aalodah) August 15, 2018

واعتقل الداعية السعودي سلمان العودة في التاسع من سبتمبر الماضي، برفقة بعض الدعاة والناشطين السياسيين، فيما عُرف في المملكة بالخلية الاستخباراتية.

و”الخلية الاستخباراتية” هي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة، أبرزهم إضافة إلى العودة، عوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، الذي أفرج عنه لاحقًا.