بيريز: زيدان سيكون مدرباً لريال مدريد

مدريد- يتخيل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستقبل الفريق تحت راية الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب الا انه يرغب في الوقت الحالي ان يلعب زيدان دورا اكبر في قيادة النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلال حقبة ما بعد جوزيه مورينيو.

وعلى الرغم من ان فترة الولاية الحالية لعملاق صناعة التشييد والبالغة اربع سنوات ستنتهي الشهر المقبل فمن غير المحتمل ان يواجه بيريز اي تحد في الانتخابات المقبلة وهو ينظر إلى لاعب وسط ريال ومنتخب فرنسا السابق صاحب الشعبية الطاغية باعتباره الشخصية الرياضية الواعدة في النادي.

واتفق ريال ومورينيو على الانفصال الاسبوع الماضي عقب ثلاث سنوات شملت فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني مرة واحدة ومثلها على صعيد كأس ملك اسبانيا الا انه لم يحقق اي لقب كبير هذا الموسم وهو ما اعتبر مردودا سيئاً لأغنى ناد في العالم.

وقال بيريز لمحطة كادينا سير الاذاعية الاسبانية الثلاثاء عندما سئل عن مفاوضات مزعومة مع كارلو انشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان لخلافة مورينيو "لا نعرف من سيكون المدرب الجديد."

واضاف "إلا اننا نرغب في ان يكون هذا المشروع الرياضي الجديد تحت قيادة زيدان. يحدوني الأمل أن يصبح مدربا ذات يوم. عندما نختار المدرب سيقوم إلى جانب زيدان بتحليل اداء الفريق بحيث نستطيع ان نتخذ خطوة نوعية إلى الأمام."

ولعب زيدان مع ريال بدءاً من عام 2001 حتى اعتزاله في عام 2006 ونال لقب افضل لاعب في العالم ثلاث مرات.

وعمل زيدان كمدير للكرة في اخر عامين الا انه لم يتضح تحديدا ما هي طبيعة مسؤولياته. كما عمل مع اكاديمية الناشئين.

ويمتلك المرشحون المحتملون لمنافسة بيريز أسبوعا للتقدم باوراق ترشيحهم في الانتخابات المقررة في السادس عشر من يونيو حزيران الا انه وفي ظل عدم وجود اي منافسين فانه يتوقع ان يستمر في منصبه.

وقال بيريز "اذا لم تحدث انتخابات فاننا سنتولى المهمة وسنفكر في المدرب."

ووفقا للوائح الجديدة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي فان على من ينافس في الانتخابات أن يكون عضوا بالنادي لمدة 20 عاما على الاقل وان يقدم ضمانا بنكيا يمثل 15 في المئة من ميزانية النادي اي نحو 75 مليون يورو او ان يعول على طرف ثالث.

وصنع بيريز اسمه في اول فترة له كرئيس ما بين عامي 2000 و2006 عندما انفق ملايين من اليورو على ضم لاعبين من أمثال زيدان ولويس فيجو وديفيد بيكهام.

واعطى بيريز مؤشراً الثلاثاء عمن يمكن أن يكون اللاعب القادم في صفوف ريال.

وقال بيريز "نمتلك فريقا رائعا. كل ما يمكنني قوله اننا سنتحسن عن طريق ضم الافضل."

واضاف "افكر في لاعبين اثنين وبعض اللاعبين الاخرين من فريق الشباب. سنرى ماذا سيقول المدرب (الجديد) وزيدان."

واوضح بيريز ان النادي يرغب في بقاء لاعبه المميز كريستيانو رونالدو ضمن صفوف ريال.

واضاف بيريز "لقد ابلغني في الصيف انه حزين وقد اخبرته اننا سنقوم بكل ما هو ممكن لكي نشعره بالرضا."

وتابع "لست ادري ما اذا كان يمتلك عرضا من باريس سان جيرمان. اعتقد ان كريستيانو هو افضل لاعب في العالم. نريد ان نبني ريال مدريد المستقبلي حوله واود ان يكون كريستيانو اكثر لاعب يحصل على اجر في العالم."