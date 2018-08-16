ترامب: الرسوم التي فرضت على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الرسوم التي فرضها على واردات الصلب تنقذ الصناعة الأمريكية، وتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية في المستقبل منافسة داخلية في الأغلب.

وأكد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن بعض الأشخاص “ربما يشكون من أن أسعار الصلب “أعلى قليلًا” في الأمد القريب بسبب الرسوم، لكنها قطعًا ستنخفض”.

وأضاف ترامب أن “الرسوم التي تبلغ نسبتها 25% على الصلب ستنقذ صناعة مهمة للأمن القومي الأمريكي”.

وأشار إلى أنه نتيجة للرسوم، ستكون المنافسة “داخلية مثلما اعتادت أن تكون في الماضي، عندما كان لدينا صلب في حقيقة الأمر وكانت يو.إس ستيل كبرى شركاتنا”.

وكانت الولايات المتحدة رفعت إلى المثلين، الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا الأسبوع الماضي؛ ما ساهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.