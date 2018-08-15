مزارعون سعوديون ينظمون أطول عقد من ورد الفل بالعالم (فيديو وصور )

تمكن مزارعون سعوديون من تنظيم أطول عقد في العالم، مكون من النبات العطري واسع الشهرة ورد الفل، وذلك بطول بلغ 111 مترًا ووزن وصل إلى 120 كيلو، في حين شارك بصنعه 37 عاملاً من المختصين بزراعة الفل.

وعرض المزارعون العقد الذي استغرق نظمه أربعة أيام، بمنطقة جازان جنوب المملكة الثلاثاء، وذلك خلال انطلاق أول مهرجان للفل في السعودية.

ووجدت صور العقد تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، التي بدأت بتنظيم كثير من المهرجانات التي تعكس مناخ وبيئة المملكة المتنوعة من منطقة لأخرى، على عكس ما هو شائع عن طغيان الصحراء على كل أراضي المملكة الشاسعة.

ولم يتضح بعد إن كان القائمون على المهرجان يسعون لتسجيل عقدهم في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، أم لا.

وانطلق مهرجان الفُل والنباتات العطرية الأول من نوعه بالسعودية، في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتعاون عدد من الجهات المعنية والشركاء بالمنطقة.

ويستهدف القائمون على المهرجان، التعريف بالفُل وخصائصه وارتباطه بموروث منطقة جازان، وتنمية وتعزيز البرامج السياحية واستخدام الفُل كهوية أساسية، وتنويع المهرجانات التي تشهدها المنطقة، وتقديم فرص للمزارعين والمستثمرين والمهتمين بزراعة الفُل.

ويشارك في المهرجان 30 عارضًا لمشاتل ومزارع الفُل، إلى جانب 30 أسرة منتجة، ويستمر لمدة شهر مستهدفاً 300 ألف زائر وزائرة، وتوفير نحو 75 فرصة عمل للشباب، فضلاً عن دعم القطاع غير الربحي عبر مشاركة 60 متطوعًا ومتطوعة ميدانيًا، إلى جانب تقديم العديد من الدورات التدريبية عن زراعة الفُل.