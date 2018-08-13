الفنان خالد أبو النجا يعلن دعمه للمثلية الجنسية (صورة)

أثار الفنان المصري خالد أبو النجا، الجدل مجددًا بعد اعترافه ودعمه للمثلية الجنسية، حيث غرد عبر حسابه على “توتير” الإثنين، معلنًا عن “دعمه الكامل لحقوق المثليين”، محملًا في الوقت ذاته المجتمع “مسؤولية عدم تبنيه حقوقهم”.

وقال الفنان المصري في تغريدته إنه “لن يقول إلا ما يمليه عليه ضميره”، متابعًا أن “تفرق بحق المثليين في أن يعترف المجتمع بوجودهم، هو بالضبط كأنك تفرق بين من ولد ببشرة سوداء”.

وأضاف أبو النجا أن “المثليين ولدوا بميول رومانسية للجنس نفسه، وهذا موثق علميًا الآن ومؤكد ككروية الأرض، فالجهل بهذه الحقائق هو ما ينقص المجتمع لفهم ما يعانيه المثليون”.

على إثر ذلك، تعرض أبو النجا إلى هجوم حاد وصل إلى حد اتهامه بالمثلية الجنسية، بعد نشره صورة عبر “انستغرام“، ظهر فيها مع زميله الفنان تامر هجرس على السرير شبه عاريين.

وأخذت هذه الصورة حين خضع الفنان لجلسة تصوير في بدايتهما الفنية لخوض تجربة عرض الأزياء، لكن إعادة نشر الصورة من جديد، أكد الشكوك حول ميول أبو النجا إلى المثلية الجنسية.