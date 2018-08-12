ترامب: البطالة في أمريكا انخفضت لأقل مستوى منذ 50 عامًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن معدلات البطالة في بلده انخفضت إلى “مستويات قياسية”.

وقال ترامب، في تغريدة على “تويتر”، إن “بيانات البطالة هي الأفضل منذ 50 عامًا، وربما منذ أي وقت مضى، والعديد من الشركات تعود إلى الولايات المتحدة”. وأضاف أن “الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة.

وأعاد ترامب مشاركة منشوره مع قناة “فوكس” الأمريكية، ومايك هاكابي، الذي كان حاكمًا لولاية أركنسو، حيث علّق قائلًا:”رواتبكم تنمو، وراتبكم التقاعدي يزداد قوة”.

وكان هاكابي قال خلال لقاء مع قناة “فوكس” إن الأمريكيين “سيفقدون علاوات رواتبهم إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

وأشار إلى أنه “في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات فإن الأمريكيين سيحافظون على رواتبهم وعلاواتها، وأن حدود الولايات المتحدة ستكون آمنة أكثر”.

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 3.8 % خلال أيّار/مايو الماضي، وهو المعدل الأقل منذ 2000.