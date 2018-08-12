الطفلة المعجزة.. عودة رضيعة من الموت أثناء الجنازة (صور)

عالم المعجزات ليس خياليًا، وقد أثبتت ذلك طفلة صغيرة بعد عودتها من الموت وسط ذهول العديد من المشاهدين.

فقد صُدمت إحدى السيدات وهي في حالة حزن على رضيعتها البالغة من العمر 7 أشهر عندما لاحظت أن طفلتها لا زالت على قيد الحياة أثناء الجنازة.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن مدينة “سان بيدرو سولا” في هندوراس شهدت تلك المعجزة داخل إحدى الكنائس، إذ لوحظ أن كيلين غوانا أورتيز لا زالت تتنفس، وذلك بعد إعلان وفاتها في مستشفى لم يُكشف عن اسمه.

ووفقًا للتقارير، نُقلت كيلين إلى المستشفى بعد إصابتها بتشنجات وإسهال وجفاف شديد، بالإضافة إلى تقرحات في الجلد، والتي يُعتقد أنها كانت نتيجة عدوى بكتيرية.

وللأسف، بعد أيام في العناية المركزة، أعلن المستشفى وفاة الرضيعة، وبالطبع ساد الحزن أسرتها المنكوبة، ولكن أثناء الجنازة حدثت المعجزة التي وقف أمامها المعزون في حالة ذهول.

كانت كيلين على مقعد، لأن الأسرة لم تستطع تحمل تكاليف شراء تابوت، وفي تلك اللحظة صُدمت الأم عندما لاحظت أن رضيعتها لا زالت تتنفس، وبالطبع كانت سعيدة للغاية، وبعد ذلك هرعت بها إلى عيادة قريبة، حيث فحصها الأطباء وكشفوا أن حالتها خطيرة.

وحتى الآن، تُجرى العديد من التحقيقات بشأن ما إذا كان المستشفى تسبب في خطأ أوشك على التسبب في كارثة.