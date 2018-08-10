رغم الهدوء.. مخاوف من انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس

شهدت الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة حالة من الهدوء النسبي؛ نتيجة هدنة بين الطرفين بوساطة مصرية؛ لوقف التصعيد المستمر على مدى يومين.

وتواجه الهدنة أول اختبار، اليوم، خصوصًا مع دعوات مواصلة الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان الجنوب في الجهة المحاذية للحدود مع غزة، الذين أمضوا معظم الوقت في اليومين الماضيين داخل ملاجئ للحماية من الصواريخ، أبلغه أن بوسعهم العودة لحياتهم المعتادة.

وتوسطت مصر والأمم المتحدة لوقف القتال والحيلولة دون اندلاع صراع شامل، لاسيما بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفًا في قطاع غزة.

وتسببت الغارات الجوية، بقتل امرأة حبلى ورضيعتها البالغة من العمر 18 شهرًا، إضافة إلى عضو في حركة حماس في الهجمات الإسرائيلية، فيما أصيب 7 أشخاص في إسرائيل؛ بسبب إطلاق صواريخ وقذائف من غزة.

ولاحقًا، أعلن مسؤولون فلسطينيون التوصل لهدنة بوساطة مصرية، فيما لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل، التي يندر أن تقر بالتوصل لمثل هذا الاتفاق مع حماس.