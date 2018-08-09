هلع في السوق الروسية بفعل العقوبات الأمريكية

انخفضت الأسواق الروسية بحدة، اليوم الخميس، وبلغ الروبل أدنى مستوياته منذ عامين، وانخفضت الأسهم والسندات أيضًا؛ بعد فرض واشنطن عقوبات أمريكية جديدة على موسكو.

وقالت إدارة ترامب، الليلة الماضية، إن هناك حاجة لفرض عقوبات جديدة؛ بعد أن تأكدت من أن موسكو استخدمت غاز الأعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا، وهو ما دأب الكرملين على نفيه. ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الإجراءات بالوحشية.

وانخفض الروبل لأدنى مستوياته، منذ أغسطس/ آب 2016، عند 66.73 روبل للدولار، قبل أن يقلص خسائره مسجلًا 65.80 روبل.

وقالت “بي.سي.اس” للوساطة في مذكرة: “هناك هلع محلي في سوق العملة… وعدد الراغبين في التخلص من الروبل يرتفع للغاية في بعض الأحيان، ولذا لا توجد سيولة كافية”.

وتتجه العملة الروسية صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها، منذ أوائل أبريل/ نيسان، حين خسرت 6.7%، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركات روسية؛ لمعاقبة موسكو على “أنشطة خبيثة”.

ويأتي الانخفاض المُسجل، اليوم؛ إثر موجة بيع واسعة في السوق الروسية، في اليوم السابق، بعد أن نشرت صحيفة “كومرسانت” اليومية، ما قالت إنه النص الكامل لمسودة قانون أمريكي تحوي تفاصيل سلسلة منفصلة من العقوبات المحتملة على روسيا.

ويحذر المحللون من تبعات خطيرة على الروبل، في حالة إقرار هذه الإجراءات بالكونغرس.

ولم يرد البنك المركزي الروسي، حتى الآن، على طلب من رويترز، للتعقيب على انخفاض الروبل وعواقبه المحتملة.

وفي الوقت الذي تفاقمت فيه عمليات البيع، بلغت عوائد السندات الحكومية أعلى مستوياتها، منذ يناير كانون الثاني 2017، وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان الروسية لخمس سنوات، والتي تشير لتكلفة التأمين على ديون روسيا من مخاطر التخلف عن السداد، لأعلى مستوياتها منذ 19 يونيو حزيران، عند 154 نقطة ارتفاعًا من 133-134 نقطة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وانخفضت مؤشرات رئيسية للأسهم. وهبط المؤشر آر.تي.اس المقوم بالدولار 2% إلى 1092.1 نقطة، بعد أن تراجع إلى 1073.15 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل/نيسان، وانخفض المؤشر ام.أو.اكس المقوم بالروبل 0.3 % إلى 2286.3 نقطة.

وهبطت أسهم إيروفلوت، أكبر شركة طيران روسية، 12.25 % إلى 98.15 روبل، وهو أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2016؛ بعد أن قالت واشنطن إنها تدرس تعليق رحلاتها إلى الولايات المتحدة.