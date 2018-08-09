أسئلة تضمن حصولك على الوظيفة من أول مقابلة

يقلق العديد من المتقدمين لطلب العمل من طرح الأسئلة في نهاية المقابلة، ولكن هذا يرجع إلى أن معظمهم لا يدركون أنها فرصة هائلة يمكن استخدامها لتأمين الوظيفة.

تقول ميشيل غيبينجز مدربة التنمية البشرية الأسترالية، إن هناك سببين لطرح أسئلة خلال مقابلة، وهما انتهاز الفرصة لإظهار استعدادك وتحديد ما إذا كانت الوظيفة مناسبة لك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يطرحون الأسئلة في نهاية المقابلة، يثيرون إعجاب صاحب العمل أكثر.

وفيما يلي جلبنا لك 4 أسئلة مؤثرة، من شأنها ضمان حصولك على الوظيفة:

ما هي السمات الضرورية للنجاح في هذا الدور؟

يتيح لك هذا السؤال التعرف على ما يراه صاحب العمل ضروريًا للنجاح في هذا الدور، إذا كنت تتمتع بالسمات اللازمة لشغل هذا المنصب، كما يُظهر لصاحب العمل أنك تركز على النجاح والتميز في دورك الجديد.

أين توجد أكبر الفرص لإحداث فارق في العمل؟

إن طرح هذا السؤال هو طريقة جيدة للتعبير عن حرصك وتركيزك على قيمة العمل، ويظهر أنك تكترث بما تستطيع تقديمه للعمل، وليس ما يمكن للعمل تقديمه لك فقط.

ما هي أكبر التحديات التي يواجهها فريقك حاليًا؟

يُظهر السؤال أنك تفكر في الدور الجديد على نطاق أوسع، كما يمكن للإجابة التي تحصل عليها أن تساعدك على فهم كيفية أداء المنظمة وتوجهها.

ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه الوظيفة؟

تكشف لك إجابة هذا السؤال كيف سيتم تقييمك؛ مما يساعدك على التميز.