زميل “مزعج” في العمل.. كيف تتعامل معه؟

كشف خبراء التنمية البشرية بعض الخطوات الضرورية للتعامل مع زملاء العمل المستفزين الذين يسممون بيئة العمل، ويزعجون شركاءهم في ساعات الدوام الطويلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نظرًا لأن بيئة العمل تؤثر بقدر كبير على حياة الإنسان ككل، فمن المهم أن تضمن هدوء تلك البيئة، وتتغلب بسرعة على أي شيء أو شخص يحاول إفسادها وتسميمها، فالتلاعب والعدوانية والنميمة والكذب وإلقاء اللوم لا تدمر يومك فحسب، بل يمكن أيضًا أن تضر بصحتك العقلية، ولذلك عليك اتباع نصائح الخبراء التالية:

– اختر معاركك: تجنب التورط في المكائد والألعاب العاطفية التي يلعبها الزميل السيئ، فهذا النوع من الأشخاص يعشق تقسيم مكان العمل إلى فرق وأحزاب معادية، ما يدمر بيئة العمل الصحية ويسبب الارتباك والصراع، لذلك عليك اعتماد نهج استراتيجي ومدروس وهادئ يتضمن اختيار المشكلات الأكثر أهمية والرد عليها وتجاهل المشكلات التي يمكنك تجاهلها.

– اكشف السلوك السام ووثقه: يعشق المتسلطون العمل وراء الكواليس، إذ لا يوجد شهود، لذلك عليك تجنب الاجتماعات الفردية مع هذا الزميل، بحيث لا يكون أمامه فرصة لمضايقتك سوى في العلن، كما يمكنك إرسال بريد إلكتروني لتأكيد محتوى المحادثات والاتفاقات التي يفرضها عليك بحكم مركزه، حتى تتمكن من إثباتها لاحقًا.

– إنشاء التحالفات: ابحث عن شخص تثق به في مكان العمل ليساعدك على التعرف على السياسة التنظيمية في مؤسستك، وفهم حقوقك، واختيار أفضل طريقة لإثبات جدارتك، فلا مانع من إطلاع أصدقائك وزملاء العمل على ما يحدث لتحصل على الدعم والمشورة.

– راقب طاقتك العاطفية: احرص على أن لا تترك ذلك الزميل يستنزف طاقتك العاطفية، وخصص لنفسك بعض الوقت للراحة بعيدًا عن هذا الشخص، وإن لزم الأمر احصل على التدريب والمشورة من أخصائي نفسي.

– تمسك بأخلاقياتك وقيمك: يمكن لهذا النوع من الأشخاص إخراج أسوأ ما فيك، لذلك احرص على التمسك بقيمك وأخلاقك ولا تنحدر إلى مستواه، ودع نزاهتك تكون مصدر قوتك.