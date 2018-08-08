العراق والأردن يستأنفان حركة الشاحنات عبر منفذ “طريبيل”

قالت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع الأردن على استئناف حركة الشاحنات عبر منفذ “طريبيل” الحدودي بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب الأردني أثمرت عن اتفاق لاستئناف حركة الشاحنات بين البلدين.

وأضافت أن “هذه الاجتماعات تأتي لتنفيذ المادة العاشرة من اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقَّعة بين الطرفين العام 2009، وذلك بما يخدم تنشيط عملية التبادل التجاري بين البلدين”.

ولفتت إلى أن “الاجتماعات استمرت يومين متتاليين تمخضت عن توقيع اتفاقية دخول الشاحنات لكلا البلدين”.

وتم “الاتفاق على حل جميع النقاط الخلافية لبدء العمل عبر منفذ طريبيل الحدودي، لاسيما بعد استتباب الأمن في المنطقة الغربية (الأنبار)، واعتبار الطريق السالك آمنًا”.

وكانت القوات العراقية قد انسحبت من معبر طريبيل وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترًا في صيف العام 2014، بعدما سيطر تنظيم داعش المتشدد على المنفذ.

واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شنَّ العراق هجومًا في تموز/ يوليو 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم عناصر “داعش” من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن.

واستعاد الجيش العراقي منذ العام 2016 معظم البلدات الرئيسة في محافظة الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم، بما في ذلك المعبر، لكن الطريق من المعبر إلى بغداد على مسافة 550 كلم ظل غير آمن إلى حدٍ بعيدٍ على مدى أكثر من عام.

وأعاد الجانبان افتتاح المعبر في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي بعد هزيمة تنظيم “داعش” في العراق، ومن حينها لم تُستأنف حركة الشاحنات بسبب وجود مخاطر على الطريق‎، زالت فيما بعد.