لأول مرة منذ آلاف السنين.. الإقامة في سور الصين العظيم أصبحت متاحة (صور)

تعمل شركة متخصصة في خدمات استضافة السائحين على قلب معادلة تاريخية حكمت سور الصين العظيم، الذي يخبو صخب الزائرين له في الليل بعد رحيلهم، إذ ستستمح لأول مرة بإقامة سائحين في منزل يقع على الجزء القديم من السور.

ويستضيف موقع شركة “إير بي إن بي ” مسابقة للإقامة في منزل يقع على الجزء القديم من سور الصين العظيم، ولكن الإقامة ليست متاحة للجميع، إذ سيتمكن أربعة أشخاص فقط من الإقامة في هذا المنزل الذي سيكون مفتوحًا في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسوف يتمكن الفائزون من رؤية كاملة للمناظر الطبيعية الرائعة المحيطة بالمكان، ناهيك عن أن غرفة النوم في الهواء الطلق والتي تعني أنك سوف تنام تحت النجوم.

كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعشاء رائع مع مجموعة من أطباق الطعام التي يمثل كل منها جانبُا مختلفًا من الثقافة الصينية، فضلًا عن سماع الموسيقى الصينية التقليدية المتاحة على مدار السنة لجميع المسافرين إلى الصين.

وللاشتراك في المسابقة يتوجب الدخول إلى موقع “إير بي إن بي” الإلكتروني والقول لماذا من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى كسر الحواجز بين الثقافات وكيف تريد بناء علاقات جديدة.

وسيحتاج المشاركون إلى دخول الموقع في 11 أغسطس/آب الحالي، ولن يحتاجوا إلى خفض تكاليف السفر حيث قالت شركة “إير بي إن بي” إنها ستنقل الفائزين من أي مكان.

وبعد قضاء ليلة من النوم تحت النجوم، سوف يحصل الضيوف على أقصى استفادة من سور الصين العظيم، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع في العالم، مع الالتزام ببعض الضوابط كاحترام الجيران وعدم تشغيل الموسيقى الصاخبة التي قد تزعج الحراس وعدم تسلق السور ليلًا.