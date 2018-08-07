أول تعليق لإليسا بعد إعلان إصابتها بالسرطان

أكدت الفنانة إليسا في أول تعليق لها بعد إعلانها خبر إصابتها بسرطان الثدي عبر كليبها الغنائي الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”، أنها لا تريد أن تكون أغنيتها سببًا في بكاء الناس.

وأضافت إليسا – في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”- أن “كليبها” الجديد الذي يكشف حقيقة مرضها يجب أن يكون سببًا للابتسام والسعادة والامتنان.

وشددت النجمة اللبنانية أننا يمكننا الانتصار على مرض السرطان إذا تم اكتشافه في مراحله الأولى ، مضيفة :”أحبكم جمعيًا”.

وكان خبر إصابة الفنانة إليسا بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتعافي منه قد هز مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وسارع عدد كبير من نجوم الوطن العربي إلى تقديم كامل الدعم الإنساني لها والتعبير عن حبهم لقوتها وعزيمتها.