عصام الحضري يعتزل اللعب على المستوى الدولي (صورو)

أعلن الحارس المصري عصام الحضري اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب المصري.

وقال الحضري في بيان عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: “لكل بداية نهاية. هذه سنّة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل)، قررت اعتزال اللعب الدولي اليوم، بعد 22 عامًا، و4 أشهر و12 يومًا، على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري”.

وأضاف: “رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم”.

ولعب الحضري 159 مباراة مع المنتخب المصري، وكان أول مباراة في مارس 1996 عندما استدعاه رود كرول

وتابع الحضري: “الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها، طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلًا ونهارًا، كي أكون عند حُسن ظنكم بي، وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة”.

وواصل: “الآن في غاية الفخر، إذ حميت شباك المنتخب الوطني في 159 مباراة دولية، مشاركًا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، أهمها بطولة أمم أفريقيا 4 مرات في أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، ومركز الوصيف في بطولة 2017”.

وأكمل: “وحصلت على لقب أفضل حارس في البطولة الأفريقية خلال 4 نسخ، كما شاركت مع المنتخب الوطني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007”.

واستطرد: “وأخيرًا تحقيق الحلم الأهم والأكبر والأغلى بالوصول إلى نهائيات مونديال روسيا في روسيا ثم شاركت بالمباراة الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب السعودي الشقيق، لأساهم في كتابة اسم مصر بتاريخ المونديال، كأكبر لاعب في تاريخ البطولة”.

وأردف بالقول: “أحمد الله على كل ما مضى وأسأله التوفيق فيما هو آت، وأتمنى أن أكون قد نجحت في مهمتي طوال السنوات الماضية، وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأسرتي التي تحملت صعوبات حياتي ودعمتني في كل خطواتي”.

واختتم بيانه قائلًا: “وأخص بالشكر والعرفان، والدي عليه رحمة الله، لما قدمه لي وما فعله من أجلي، وأشكركم على دعمكم المتواصل الذي كان وسيظل وقود النجاح وقاهر المستحيل”.

وأصبح عصام الحضري أكبر حارس يشارك في مباراة بكأس العالم، عندما لعبت مصر ضد السعودية، وكان حينها يبلغ من العمر 45 عامًا و5 أشهر و12 يومًا، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراجون حارس كولومبيا، الذي حل بديلًا في آخر 5 دقائق من مباراة بدور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل قبل 4 سنوات، ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات، وهو في سن 43 عامًا و3 أيام.