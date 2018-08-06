بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تحتضن عاصي الحلاني على المسرح (فيديو)

فاجأت إحدى معجبات الفنان اللبناني عاصي الحلاني بالصعود على المسرح أثناء إحيائه حفلًا لعيد المغتربين في لبنان، واحتضانه بشدة أمام الجميع.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة الذهول التي أصابت الحلاني من فعلة الفتاة المحجبة، مبينًا في الوقت ذاته السعادة التي غمرت الفتاة، لتمكنها من الوصول إلى هدفها واحتضان نجمها المفضل.

ولم يتدخل أي فرد من أفراد الأمن لمنع الفتاة أو إنزالها من المسرح، على عكس ما حدث مع الفتاة المنقبة التي سبق وأن احتضنت الفنان ماجد المهندس أثناء إحيائه حفلًا في السعودية.

وسبق أن اقتحمت فتاة منقّبة، الشهر الماضي، مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف، وقامت باحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء إحيائه الحفل.