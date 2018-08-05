تعرف على “الدي جي” الأعلى أجرًا في العالم

حافظ الفنان الاسكتلندي كالفين هاريس، للسنة السادسة على التوالي، على صدارة لائحة فوربس؛ بصفته “الدي جي” الأعلى أجرًا في العالم.

وحل في المرتبة الثانية، الثنائي الأمريكي “ذا شينسموكرز” بنحو 45 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الهولندي “تييستو” بنحو 33 مليون دولار.

ووقع المغني والملحن هاريس عقدًا مع كازينو “أمنية كلاب” التابع للفندق الفخم “سيزار بالاس” في لاس فيغاس الأمريكية، بقيمة 48 مليون دولار.

وكان هاريس، لحن أنجح الأغاني الراقصة خلال العام الحالي، وأشهرها أغنية “وان كيس” مع المغنية الإنجليزية “دوا ليبا” التي تدر عليه أرباحًا كبيرة.

وشارك الفنان السنة الماضية في عدة مهرجانات، لكنه وقع هذا العام عقد احتكار لسنتين مع الكازينو الشهير، حسب موقع “20 مينت”.

وأصدر كالفين هاريس أول ألبوم له سنة 2007، لكنه اشتهر عالميًا بعد ألبومه الثالث 18 months سنة 2012، وبات يتعامل مع أشهر الأسماء، مثل: ريانا، وأريانا غرانداي وفاريل ويليامز.