إيران تعلن عن خطة “إنقاذ” مالية لامتصاص غضب المواطنين

تعتزم السلطات الإيرانية الإعلان يوم غدٍ الإثنين عن خطة إنقاذ مالية جديدة، في محاولة منها لامتصاص النقمة الشعبية، واقناع المواطنين بقدرتها على مواجهة العقوبات الأمريكية.

وتأتي الخطة بعد انخفاض قياسي للعملة المحلية، وفي ظل احتجاجات شعبية متواصلة بعدة مدن إيرانية، شهدت عمليات قمع واسعة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية السبت: “تحاول إيران جاهدة امتصاص غضب الشعب تجاه تصاعد الأسعار، وطمأنة المواطنين بأنها قادرة على مواجهة العقوبات الأمريكية”.

وبحسب التقرير تحاول الحكومة الإيرانية في هذا الإطار “اتخاذ إجراءات لوقف انزلاق الريال، الذي هوى إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن رئيسة”.

ولفت التقرير إلى أن القضاء الإيراني والسلطة التشريعية والحكومة “أقروا خططًا للبنك المركزي للحد بشكل صارم من تدهور العملة المحلية، ووافقوا على إجراءات لتشديد عملية تخصيص العملات الأجنبية للشركات ومكافحة الممارسات الفاسدة والتلاعب بالعملة”.