الصين تعتزم فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، اعتزامها فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض أنواع الطائرات، محذّرة من اتخاذ إجراءات أخرى في إشارة إلى أنها لن تتراجع عن حرب تجارية ممتدة مع واشنطن.

وكشفت وزارة المالية الصينية عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بنسب بين 5 – 25 %.

وقالت وزارة التجارة الصينية: إن توقيت فرض تلك الرسوم يتوقف على تصرفات الولايات المتحدة.

وكثفت إدارة ترامب الضغط للحصول على تنازلات تجارية من بكين الأسبوع الجاري، عبر اقتراح زيادة رسوم جمركية تعتزم فرضها على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 %.

وتعهدت الصين على الفور بالرد، بيد أنها حثت الولايات المتحدة على التعامل بتعقل والعودة إلى المحادثات لتسوية الخلاف.

وطبقت كل من الولايات المتحدة والصين رسومًا على سلع من الدولة الأخرى بقيمة 34 مليار دولار في تموز/يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تطبق واشنطن قريبًا رسومًا جمركية أكبر على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار، وهو ما أعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل عليه.