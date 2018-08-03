تركيا: سنمارس حق الرد في مواجهة الرسوم الأمريكية على الواردات

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الجمعة، إنها ستمارس على الدوام حقها في الرد على إجراءات تجارية غير عادلة لحماية مصالحها الاقتصادية مضيفة أن قطاع الصلب والحديد التركي لا يمثل تهديدًا للولايات المتحدة.

وكانت تركيا قد قالت في مايو/ أيار إنها ستطبق معايير مضادة على الولايات المتحدة ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

وفي اجتماع مع ممثلي شركات أمريكية، دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الولايات المتحدة للعمل بشكل مشترك مع أنقرة فيما يخص الصلب وخام الحديد وفقًا لبيان من الوزارة.

وتوترت العلاقات بين البلدين على أكثر من صعيد سياسي وعسكري وآخرها العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزيرين بالحكومة التركية على خلفية عدم الإفراج عن قس أمريكي متهم بالتجسس.

وعقب لقاء تم بينه وبين نظيره الأمريكي في سنغافورة الجمعة على هامش قمة دول “آسيان”، قال وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو إن أنقرة وواشنطن اتفقتا على تسوية الملفات العالقة بينهما.