رجل أعمال روسي يسعى لصنع مظلة فضائية عملاقة لحماية الأمريكان (صور وفيديو)

يخطط رجل أعمال روسي لإعادة تخصيص أغطية ناسا الفضائية لخلق منطقة مظللة يستخدمها رواد مهرجان “الرجل المحترق” في نيفادا للاسترخاء.

وأطلق ألكسندر شتانوك حملة تمويل جماعي لمشروعه، الذي يهدف إلى تحويل المواد العاكسة المهملة إلى مظلة هائلة بحجم 100 متر مربع.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عند الانتهاء منها، ستغطي الملاءة الفضائية مساحة تساوي حجم ملعب كرة القدم، وسيتم استخدامها لحماية زوار المهرجان الموسيقي من هبات الريح والشمس الحارقة.

ويسعى شتانوك لجمع 17500 دولار لنقل الملاءة الفضائية الكبيرة إلى المهرجان، الذي يمتد من 26 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2018.

وصممت الأغطية العاكسة في الستينيات لتعمل كمادة عازلة لضوء الشمس في مهمات ناسا الفضائية، ويبلغ طولها 2.1 متر وعرضها 1.6 متر، وهي مصنوعة من نوع من البولستر المطاط الذي يُعرف باسم “بي إي تي”، وقادرة على عكس 97 % من الأشعة الحرارية.

وحاليًا تُستخدم هذه الأغطية الفضائية لمساعدة الرياضيين على ترطيب أجسادهم بعد المجهودات الشاقة مثل ركض الماراثون، وغالبًا ما تُستخدم مرة واحدة، قبل التخلص منها.

ويأمل شتانوك استخدامها مرة أخرى لحماية الجماهير من أشعة وحرارة الشمس، وصنع منظر خلاب في صحراء نيفادا.

ومن المقرر استخدام الأموال المجمعة في نفقات تجميع الرقاقات الصغيرة نسبيًا مع بعضها لتكوين غطاء بحجم مناسب، فضلًا عن تخزينها ونقلها للموقع.