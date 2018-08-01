برنامج “مدقق الحقائق”: ترامب يكذب بمعدل 16 مرة في اليوم

أظهر التقرير الأسبوعي الأخير لوحدة “تدقيق الحقائق” في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق خلال أيام رئاسته الـ558 في البيت الأبيض، 4229 ادّعاء كاذبًا أو مضللًا.

ويوصف “مدقق الحقائق” الذي تعتمده الـ(واشنطن بوست) منذ عدة سنوات، وتخصص له وحدة استقصائية مستقلة، بأنه يحظى بدرجة عالية من المصداقية في الأوساط السياسية والإعلامية، وكان البرنامج الذي أنشأته دائرة الغرافيك في الصحيفة التي لا يحبها ترامب، قد حصل على جائزة الغرافيك التفاعلي على مستوى الولايات المتحدة، حسب قولها.

16 ادعاءً يوميًا

وأظهر التقرير الذي يغطي الأسبوع الأخير من شهر تموز، أن عدد “الادعاءات المضللة أو الكاذبة” التي أطلقها ترامب خلال الشهرين الماضيين بلغ 978 حالة، مشيرًا إلى أن العدد في الأيام المئة الأولى لترامب في البيت الأبيض، كان بمعدل 4.9 حالة يوميًا، لكن هذا العدد ظل يرتفع ليصبح في شهري حزيران وتموز الماضيين بمعدل 16 حالة يوميًا.

الذروة يوم 5 تموز

ويشير التقرير إلى أن ذروة الادعاءات الكاذبة والمزيفة التي سُجّلت على ترامب، كان يوم الخامس من شهر تموزيوليو الجاري، إذ وصل عددها 79 حالة، مضيفًا أن ترامب يتميز بقدرته على تكرار الادعاء المزيف مرتين أو ثلاثًا، وقد يحصل ذلك في 150 حالة.

ويوزع التقرير ادعاءات ترامب إلى اقتصادية في الدرجة الأولى، متضمنة التجارة والوظائف ومعدل النمو، ثم موضوع الهجرة، ويليه العلاقات مع روسيا، ثم موضوع العلاقات مع أوروبا وحلف الاطلسي.