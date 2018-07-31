“واتساب” تطلق الخدمة المنتظرة.. محادثات الفيديو الجماعية

أطلقت شركة “واتساب” للمحادثات، أخيرًا خاصيتها المنتظرة “محادثات الفيديو الجماعية”، والتي كانت مرتقبة منذ أن كشفت وسائل إعلام متخصصة أنها قيد التجربة منذ أشهر.

والخاصية الجديدة، متاحة للمستخدمين على منصتي “أندرويد” و”آي أو إس”، وتدعم اشتراك 4 أشخاص في المحادثة الواحدة بغضّ النظر عن أماكن تواجدهم.

وفي منشور على مدونتيها قالت واتساب: “على مدار العامين الماضيين، استمتع الناس بإجراء مكالمات صوتية ومرئية على WhatsApp. في الواقع ، يقضي مستخدمونا أكثر من 2 مليار دقيقة في المكالمات اليومية”.

وأضافت “نحن متحمسون للإعلان عن أن المكالمات الجماعية الصوتية والمرئية تصل إلى WhatsApp بدءًا من اليوم”.

وإذا كنت ترغب في التمتع بهذه الميزة، جرّب ببساطة إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو فردية وانقر على زر “إضافة مشارك” الجديدة في الزاوية العلوية اليسرى لإضافة المزيد من جهات الاتصال إلى المكالمة.

وتقول واتساب إن “جميع المكالمات الجماعية تكون دائمًا مشفرة من البداية إلى النهاية، وقد صممت الخدمة للعمل بشكل موثوق به في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن حالة شبكة الإنترنت”.