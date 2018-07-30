كاظم الساهر يثير الجدل بعد حديثه عن الكهرباء في العراق (فيديو)

أثار الفنان العراقي كاظم الساهر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، إثر مناشدته المسؤولين بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، تعليقًا على الاحتجاجات الأخيرة التي تصدرها ملف الكهرباء.

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل على حديث الساهر، حيث انبرى ناقدون لمهاجمته متسائلين عما قدّمه لبلده رغم الشهرة والإمكانيات المادية التي يتمتع بها.

في المقابل رفض مدونون وناشطون الانتقادات التي وجهت إلى الساهر واعتبروها “مغرضة”، مؤكدين أن الفنان العراقي قدم الكثير لبلده وشعبه و”ليس بالضرورة أن يعلن عن المشاريع التي ينشئها والمساعدات التي يقدمها”.

وفي حفله الذي أقيم في بيروت مؤخرًا وجه كاظم الساهر رسالة إلى المسؤولين العراقيين وعبر عن أسفه بسبب أزمة الكهرباء التي يشهدها العراق، مضيفًا:”نتمنى من المسؤولين في العراق أن يهتموا بالشعب الرائع والإنساني الذي يحمل رسالة المحبة والسلام لكل العالم”.