مسؤول أردني يكشف قيمة استئجار الفنانة أحلام لمروحية عسكرية

كشف مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة في الأردن، عبدالرزاق عربیات، عن قيمة استئجار الفنانة الإماراتية أحلام لطائرة تابعة للجيش لنقلها إلى مدينة البترا جنوب المملكة.

وقال عربیات خلال لقائه رجال الأعمال الأردنیین المغتربین، في غرفة صناعة عمان، يوم الاثنين إن أحلام “ھي من طلبت الطائرة، ودفعت أجرها – 5 آلاف دولار في الساعة- من حسابھا الشخصي”.

وأضاف أن “إقامة أحلام (في البترا) كانت -أيضًا- على حسابھا، ولم تكلفنا إلا عشاءً بسیطًا في مطعم بعمان”.

وأوضح أن “سلاح الجو الأردني یؤجر مروحيات لأحلام وغیرھا، وھذا یشكل دخلًا للجیش”، بحسب موقع “خبرني” المحلي.

وأشار إلى أن أحلام “ستنتج فیلمًا عن البترا، على نفقتھا، وتنشره على حساباتھا على مواقع التواصل الاجتماعي”.. “يخلف عليها ولحق شغل بعد الفيلم”.

وأثار نقل أحلام، على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مدينة البترا، جدلًا واسعًا بين الأردنيين الذين انتقدوا استخدام طائرات الجيش وسلاح الجو لنقل السياح، ومن بينهم أحلام.

وأحيت أحلام حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.