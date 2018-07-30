المطربة بوسي تتحدث لـ”إرم نيوز” عن مشاركتها في مهرجان موازين وتشكر حماقي (فيديو)

وجّهت المطربة الشعبية المصرية بوسي، رسالة شكر لمواطنها النجم محمد حماقي، بسبب دعمه لها وغنائه معها في حفل مهرجان “موازين” بالمغرب.

وقالت بوسي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” خلال إحيائها حفل ليالي طابا الغنائي لتنشيط السياحة، إنها “تفكر بشكل جدي في طرح ألبوم غنائي كامل، خلال الفترة المقبلة، لأن الألبوم يساعد الفنان على تقديم كل ألوان الغناء، سواء الرومانسي أو الحزين أو السريع أو الشعبي”.

وأضافت بوسي أن “الفرق بين الألبوم والأغنية السينغل، هو أن الثانية تحقق النجاح والشهرة السريعة، ولكن الألبوم يظهر قدرات الفنان في تقديم أنواع مختلفة من الغناء”.

وأعربت الفنانة الشعبية عن “سعادتها لمشاركتها العديد من نجوم الغناء المصريين في مهرجان حفل ليالي طابا الغنائية للمساهمة في تنشيط السياحة المصرية”، لافتة إلى أن المشاركة في أي مهرجان غنائي “إضافة وشرف كبير لأي فنان”.