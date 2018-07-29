الأردنية زين كرزون ترقص “كيكي”.. والشرطة تتدخل

نشرت زين كرزون، الناشطة الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشقيقة الفنانة ديانا كرزون، مقطع فيديو، وهي تؤدي رقصة “كيكي” العالمية، التي انتشرت على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وقام بها العديد من المشاهير والفنانين العرب.

وأظهر مقطع الفيديو، زين كرزون، وهي ترقص رقصة “كيكي” إلى جانب سيارة أثناء سيرها ببطء.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن، أصدرت تحذيرات أمنية، وفرضت عقوبات على كل من يمارس رقصة “كيكي”؛ لما تشكله من خطر على حياة السائقين والمواطنين، حيث ألقت القبض على ثلاثة أشخاص لغاية الآن، وتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة استدعت زين كرزون إلى “دائرة السير المركزية”، وتم حجز مركبتها وتحويلها إلى المحافظ.