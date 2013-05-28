قطر تمارس ديمقراطية الصالونات

(خاص) إرم

وصف تقرير غربي رعاية قطر لموجة الربيع العربي بأنه نوع من ممارسة ديمقراطية الصالونات، وأنها عندما تؤيد التغيير في بعض الدول العربية فإنها تهرب إلى الأمام من مشاكلها.

وتحت عنوان "قطر راعية ديمقراطية الصالونات"، وصف موقع "أطلس إنفو" الفرنسي، دولة قطر بـ"ديمقراطية الصالونات"، وتعمل على "الهروب إلى الأمام" من مشاكلها الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر التي توجه انتقادات للعديد من الأنظمة العربية وتتهمها بالدكتاتورية وإنتهاك حقوق الانسان، لم تتورع عن تقديم شاعر عامية (شاعر نبطي) للمحاكمة وإنزال عقوبة السجن مدى الحياة بحقة بسبب قصيدة قيل إنها تتجاوز على نظام الحكم وأمير البلاد.

على صعيد آخر وصفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قطر بالمربع الأسود وقالت إن الإمارة الصغيرة في الشرق الأوسط والمثقلة بالمليارات، تعتبر أكثر من كونها مبهرة، فقطر في هذه الأوقات وفي المستقبل القريب لن تعاني من أزمة مالية، فهي "مربع مالي أسود" من التمويل العالمي، يتم تجميله بدعايات جيدة.

وفي نفس السياق حذرت مجلة فرنسية من تنامي الاستثمارات القطرية في فرنسا وقالت مجلة "باري ماتش" تحت عنوان "إنهم يقدمون قطعة من فرنسا"، إن عدد قصورنا وكرومنا وعلاماتنا التجارية الفاخرة قليل، وعندما لا يعود لدى فرنسا الوسائل للحفاظ عليها وتطوير ثرواتها، فلا مفر من استيلاء الدول الناشئة الثرية من الشرق الأوسط وآسيا عليها بشرائها"، مشيرة إلى أن قطر مغرمة بالنموذج الفرنسي وتقدم على دفق الاستثمار في فرنسا.