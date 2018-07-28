ناشيونال جيوغرافيك: “قطار الصحراء” الموريتاني… شريط أسطوري كأفلام التجسس (فيديو)

بلغ عدد مشاهدي فيلم “قطار الصحراء” الذي نشرته مجلة ناشيونال جيوغرافيك ماغازين، قبل أيام، عن خط سكة حديد موريتانيا، حوالي 1.15 مليون شخص مع حوالي 25 ألف شخص شاركوه، ما جعله واحدًا من أشد الفيديوهات التوثيقية جاذبية حسب تقييم المجلة.

فهو في رومانسيته وقوة سطوته يبدو في الشريط الذي صوره المخرج “ماكغريغر” كأنه جزء من فيلم تجسس عالمي، كما تقول.

وترى “ناشيونال جيوغرافيك” أن خط سكة حديد موريتانيا الذي أنشئ عام 1963 ويمتد بطول 430 ميلًا يبدأ من مركز مناجم ازويرات إلى ميناء نواذيبو على شاطئ الأطلسي يعد أسطورة، كونه واحدًا من أعلى خطوط النقل الدولية في حجم البضائع والبشر الذين نقلهم طوال العقود الماضية وشكّل العمود الفقري لموريتانيا.