الكشف عن سبب وفاة الفنانة السورية مي سكاف ومكان دفنها

خلصت نتيجة تشريح جثة الفنانة السورية مي سكاف إلى أن سبب الوفاة ناتج عن نزيف شرياني حاد في الرأس تعود أسبابه إلى مرض قديم عانت منه الفنانة الراحلة، وفق ما أفاد به الفنان المعارض فارس الحلو.

وقال الحلو إن مقبرة “دوردان” في ضواحي العاصمة باريس، ستكون هي المكان الذي ستوارى فيه الراحلة الثرى، بتاريخ يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف الثالث من شهر آب/أغسطس القادم.

ولم يقدم الحلو مزيدًا من التفاصيل حول سبب تأجيل الدفن، أسبوعًا بعد نهاية التشريح ومعرفة سبب الوفاة، مؤكدًا أن موكب تشييع الراحلة سيمرّ في شوارع المدينة.

وكانت الفنانة المعارضة لنظام الأسد، مي سكاف، قد توفيت بباريس، في 23 من الشهر الجاري، عن 49 عامًا.

وقال مقربون منها إن ابنها هو أول من اكتشف حالة الوفاة حيث عاد إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل، فوجد أمه متوفاة، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي وصلت للمنزل.

وكان مصدر مقرب من مي سكاف قال لـ”إرم نيوز” إنها أصيبت قبل سنوات بمرض نادر غيبها عن التواصل مع العالم الخارجي فترة من الزمن، وأثر على ذاكرتها، ولكنها تعافت من بعده، وعادت إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن معروفًا عنها أنها مصابة بأي مرض آخر خصوصًا في الفترة الأخيرة.