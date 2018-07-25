شابة تعرقل ترحيل لاجئ من السويد على متن طائرة (فيديو)

قامت شابه سويدية بالدفاع عن لاجئ أفغاني كان سيُبعد من السويد، استقل ذات الطائرة التي هي عليها، في إطار عملية حكومية لإعادته إلى أفغانستان.

وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرة التي كانت على وشك الإقلاع، من مطار “غوتينبرغ” الدولي، متوجهة إلى إسطنبول، يوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز الجاري، لاحظت الفتاة، إيلين إيرسون، بالصدفة، أن لاجئًا يبلغ من العمر 52 عامًا، قد ركب الطائرة في إطار عملية حكومية لإبعاده نهائيًا عن السويد.

ونشرت إيلين مقطعًا مصورًا ظهرت خلاله وهي تعترض علنًا أمام جميع الركاب على متن الطائرة، إذ رفضت الجلوس في مقعدها، وأصرت على الوقوف وسط الممر، الأمر الذي من شأنه أن يُلغي عملية إقلاع الطائرة.

ولم تتوقف الشابة عن احتجاجها إلى أن تم إخراج اللاجئ مجددًا من مقصورة الطائرة، حيث صورت إيلين الحادثة بالكامل على مدار 14 دقيقة.

وأثناء الاحتجاج، طالبت الشابة بقية الركاب الجالسين بالتضامن، والوقوف معها، وفعلًا، انضم إليها البعض، ما عقَّد المشكلة أكثر، ودفع بأمن المطار إلى تلبية طلب إيلين بإنزال الراكب من الطائرة.

كما رافقت الشابة اللاجئ أيضًا إلى مبنى المطار، حيث صرحت وكالات الأنباء السويدية أن موقف إيلين “ألغى القرار الرسمي الذي نص على ترحيل الرجل إلى أفغانستان”.

وعقب الحادثة، انتشر فيديو إيلين بسرعة كبيرة على الإنترنت، خاصة عبر موقع تويتر، إذ عبَّر الكثير من الناس عن إعجابهم بشجاعتها، وموقفها الإنساني المميز.