بالصور.. سيدة تتعرى في شارع عام بلبنان

تداولت وسائل إعلام وحسابات لبنانية بمواقع الواصل الاجتماعي صورًا تظهر سيدة عارية الصدر خارجة من سقف سيارة بشارع عام.

وذكر مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة جرت على الأوتوستراد (الطريق السريع) الرابط بين مدينتي بيروت و صيدا.

ووعد حساب قوى الأمن بمتابعة السيدة مرتكبة المخالفة ووفقا لوسائل لبنانبة.

ويعتبر التعري في لبنان ممنوع قانونيا باعتباره مخالفة للآداب العامة.

ويواجه مرتكبه السجن 3 أشهر كحد أقصى أو دفع غرامة تتراوح بين 40 إلى 400 ليرة لبنانية (حوالي 0.28 دولار).