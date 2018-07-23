سكان يستيقظون على شلال هائل فوق ناطحة سحاب (صور)

فوجئ سكان مدينة “غوييانغ”، جنوب غرب الصين، بشلال ضخم يتدفق من أعلى مبنى شاهق وسط الشارع، إذ دفع ذلك المشهد الكثيرين للاستغراب حول كيفية بناء الشلال.

ويبلغ طول الشلال حوالي 108 أمتار وهو جزء من مبنى Liebian الشاهق، الذي يقع في ساحة عامة بحي الأعمال المركزي في الصين.

وركبت الشركة الصينية التي بنت الشلال، خزانًا كبيرًا عند سفح ناطحة السحاب البالغ طولها 121 مترًا، حيث تقوم أربع مضخات بقدرة 185 كيلووات برفع المياه إلى قمة الشلال.

ويعتبر “مبنى الشلال” الوحيد في المدينة، الذي تتم إدارته من قبل شركة Guizhou Ludiya لإدارة العقارات، وصُمم ليكون معلمًا سياحيًا.

وقال أحد المسؤولين في المبنى، إن مصدر المياه الرئيس هو مياه الصنبور المعاد تدويرها، بالإضافة إلى مياه الأمطار وقنوات أخرى.

وأشار إلى وجود نظام تخزين مياه وصرف تحت الأرض مكون من أربعة طوابق، حيث يتم ضخ المياه وإعادة تدويرها.

وكشف بأن فاتورة الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط من التشغيل، تبلغ 800 يوان (89 جنيهًا إسترلينيًا)، وهو السبب في عدم تشغيل الشلال كل يوم إلا للاحتفالات الخاصة في المدينة.