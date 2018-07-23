محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن شكوى قطر من الإمارات

دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الإمارات العربية المتحدة إلى حماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف أن “على الامارات العربية المتحدة أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الامارات”.
وأضاف أن “الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من انهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر”.
وتنظر محكمة العدل الدولية، أبرز هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
وأكدت الامارات أن النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن “ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة”.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “توتير”، أن القضاء “دعوا إلي 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة”.
ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا الي ٣ إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 23, 2018