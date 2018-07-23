سجن الكويتي “أبو تراب” خمس سنوات بتهمة الانضمام لداعش وتبرئة والدته

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، بحبس المواطن علي محمد عمر الملقب بـ “أبو تراب”، خمس سنوات، بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا، ليتم إسدال الستار على القضية التي بدأت منذ نحو عامين بعد ضبط المتهم وإحضاره.

وتضمن حكم المحكمة براءة والدة “أبو تراب” حصة عبد الله محمد، وهي معلمة تربوية، من الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت أجهزة الأمن الكويتية تمكنت في شهر تموز/ يوليو 2016، من اعتقال المتهم “أبوتراب” مواليد 1988، ووالدته حصة وهي في العقد الخامس من عمرها، بتهمة الانضمام للتنظيم المحظور.

ورغم حظر الحكومة الكويتية لتنظيم “داعش” وفرضها عقوبات على كل من ينتسب للتنظيم أو يساهم في تمويله، فإن عددًا من الشباب الكويتي قد التحق بالتنظيم في سوريا والعراق.