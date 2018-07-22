اختفاء سعودي منذ رمضان الماضي وابن عمه يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة (صورة)

اختفى شاب سعودي يدعى ذياب الغامدي، خلال شهر رمضان الماضي، أثناء خروجه من مركز “معشوقة” بمنطقة الباحة متوجهًا إلى الرياض، وسط ظروف غامضة.

وكان ذياب الغامدي، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل في وزارة الصحة، برفقة شقيقه الأصغر، قبل اختفاء الأول عقب توقف سيارتهما بسبب نفاد الوَقود.

وقال نايف ابن عم ذياب، إن الأخير وشقيقه الأصغر كانا عائدين من الرياض، وبالقرب من مركز ظلم تعطلت مركبتهما بسبب نفاد الوَقود، إذ ذهب شقيقه لإحضار الوَقود، تاركاً ذياب عند المركبة، وأثناء عودته فوجئ باتصال من الشاب المفقود عن طريق رقم اتصال غير معروف، يفيد بأنه استقل سيارة لاستكمال الرحلة”، بحسب صحيفة “سبق”.

وأشار إلى أنه عند الرجوع إلى صاحب الرقم اتضح وبعد التحقيق معه من قِبل الشرطة أن المفقود استوقفه، وفي منتصف الطريق وبالتحديد فوق كوبري الخرمة أنزله على قارعة الطريق بعد أن لاحظ عليه أنه ليس بكامل قواه، على حد وصفه.