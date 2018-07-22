مقتل سعودية بحفل زفاف شقيقها في جازان

فارقت فتاة سعودية الحياة متأثرة برصاصة أصيبت بها، فجر اليوم الأحد، خلال حفل زفاف في مدينة جازان، جنوب غرب المملكة، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة حوادث إطلاق النار في الأعراس السعودية، والتي تستمر في حصد المزيد من الأرواح.

الفتاة الضحية، وهي شقيقة العريس، لقيت حتفها برصاصة من سلاح آلي بعد الانتهاء من حفل زفاف شقيقها، فيما أصيبت فتاة أخرى بجروح بليغة وترقد حاليًا في المستشفى، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن سكان في قرية “مزهرة” في جازان، قولهم إن “شاباً حمل سلاحاً آلياً وأطلق منه عدة أعيرة نارية عقب حفل زفاف شقيق زوجته في منزله، لكن السلاح سقط من بين يديه، وأصاب شقيقة العريس بطلقة قاتلة، وأدى إلى إصابة امرأة أخرى”.

وأكد متحدث إمارة منطقة جازان بالنيابة علي بن عبده الجبيلي، في تصريح صحفي، أن الحق الخاص للمصابين بالأعيرة النارية خلال حفلات الزفاف يندرج ضمن القضايا الجنائية، يطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن إطلاق النار في الأفراح يعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن والغرامة المالية.

وأضاف، في ما يتعلق بالإجراءات النظامية حيال إطلاق النار في الأفراح يطبق بحق مرتكبها نظام الأسلحة والذخائر بالمرسوم الملكي رقم 45 بتاريخ 1426/7/25هـ، وما صدر من تعديلات لاحقة على مواده وتصل العقوبات للسجن والغرامة المالية.