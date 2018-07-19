شهادة ميلاد تكشف كذب ترامب بشأن مسقط رأس والده (صور)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مجددًا، بعد أن ادّعى أن والده ولد في ألمانيا، حيث أعلن أن والديه ولدا في بلدان أصبحت الآن جزءًا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أكدت وثائق عدم صحته.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قال ترامب في مقابلة مع شبكة “سي بي اس نيوز”: “لا تنسوا أن والداي ولدا في دول تابعة للاتحاد الأوروبي، لقد ولدت والدتي في اسكتلندا، ووالدي في ألمانيا، وكما تعرفون أنا أحب البلدين”.

وكان الرئيس الأمريكي يحاول التأكيد على محبته الشخصية لأوروبا، بينما يزعم أن الاتحاد الأوروبي أصبح أحد أكبر أعداء أمريكا، ثم كرر تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، قائلًا: “أحترم ألمانيا كثيرًا، أبي من ألمانيا”.

ولكن الآن ظهرت وثائق تثبت كذب الرئيس على موقع يدعى “ذا سموكينغ غن”، حيث تُظهر شهادة الميلاد أن والد الرئيس فريدريك ترامب وُلد في حي برونكس في مدينة نيويورك في العام 1905.

وعثر مراسل على الوثيقة بعد الكثير من البحث في سجلات وزارة الصحة في أرشيف بلدية مدينة نيويورك.

وتثبت الشهادة أن الرئيس ترامب وُلد في شرق شارع 177، وأن والديه إليزابيث وفريدريك ترامب، كانا مهاجرين من ألمانيا، انتقلا إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر.

ويعتقد المقربون من الرئيس أنه قد يكون مرتبكًا بعض الشيء لأن جديه من ألمانيا، وتثبت الوثيقة أن والدي فريدريك ترعرعا في قرية “كالستاد” الألمانية.