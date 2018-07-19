ميزة غريبة تثير استياء بعض مستخدمي تطبيق “ماسنجر”

سادت حالة من الاستياء بين مستخدمي الماسنجر بعدما وجدوا زرًا جديدًا يحمل عبارة Connect Instagram، داخل التطبيق على هواتفهم الذكية، فقاموا بالضغط عليه وعندها فوجئوا بأن التطبيق قام بإضافة جميع من يتابعونهم في إنستغرام داخل الماسنجر دون قصد منهم.

وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش التقني”، فإن المستخدمين قالوا إن الزر الجديد والموجود داخل تبويب People في الماسنجر، لم يوضح بأي شكل من الأشكال ما يقوم به، وبالتالي فإنهم يضغطون عليه، وعندها يتم إضافة جميع من يتابعونهم على إنستغرام في قائمة أصدقائهم على الماسنجر بشكل مفاجئ.

ويعتبر الزر الجديد مجرد ميزة لا تزال في طور التجربة، حيث إن المتحدث باسم فيسبوك صرح بأن الشبكة تختبر تلك الميزة على بعض المستخدمين تمهيدًا لتعميمها حال أثبتت فاعليتها وثباتها ورضاء المستخدمين عنها.

ويختبر فيسبوك كذلك العديد من المزايا على إنستغرام نفسه وأحدثها تجربة طريقة جديدة لتأكيد هوية المستخدمين بخطوتين دون الاعتماد على استقبال رسالة نصية SMS على هواتفهم بكود تفعيل، حيث إن إنستغرام يرغب في استخدام تطبيقات تأكيد الهوية بخطوتين مثل خدمة غوغل Authenticator والتي تقوم بإنشاء أكواد عشوائية تحصل عليها من داخل تطبيق خاص على هاتفك لا يحتاج للاتصال بالإنترنت، وكذلك لن يرسل عليه رسائل نصية وبالتالي حال نجح الهاكرز في امتلاك رقم هاتفك على شريحة جديدة بأي طريقة فلن يتمكنوا من النفاذ إلى حسابك على إنستغرام.