بعد أزمتها الأخيرة.. حليمة بولند تزور الرياض وتعِد السعوديين بـ”مفاجأة كبيرة”

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مشاركتها في فعاليات ديار العز ومهرجان الطائف، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع السعودية على خلفية تصويرها إحدى راقصات الزومبا في المملكة للترويج لها.

ووعدت بولند الجمهور السعودي بمفاجأة وصفتها بـ”الكبيرة” غدًا في السعودية، قائلة: “للعلم غدًا مش هيكون في مهرجان الطائف.. لكن غدًا هيكون مفاجأة كبيرة”.

وتحدثت الإعلامية الكويتية عبر مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات”، أنّها ستزور الرياض غدًا لحضور “غداء عمل لشيء مهم”، متابعة: “وبعدها هطل عليكم بفعالية ديار العز بصيف الباحة في غابة رغدان أنتظركم”.

وترجع أزمة بولند مع السعودية عندما قامت الإعلامية الكويتية بتصوير إحدى مدرّبات الزومبا، وهي تؤدّي الرقصة، وهو ما أشعل غضب السعوديين وطالبوا بمنعها من دخول المملكة، وهو ما دفعها للانسحاب من تصوير عمل سعودي عن “قيادة المرأة السعودية للسيارة”.