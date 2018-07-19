متهور يقود سيارة “خردة” بطريقة لا تصدق (صور)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص متهور يقود سيارة غير صالحة للاستخدام من خلال الجلوس على مقعد عبارة عن دلو معدني وتوجيه السيارة بكماشة.

ولفتت السيارة انتباه رجال الشرطة أثناء قيامهم بعمل دورية ليلية بمقاطعة “نورفك” الواقعة بشرق إنجلترا، نتيجة لشكل السيارة الخارجي، إذ لم تكن السيارة تحتوي على إطار أمامي ولا كشافات أمامية بالإضافة إلى العديد من الصدمات.

وعلى الرغم من هذه الحالة المتدنية للسيارة إلا أنها يمكن أن تسير بالطريق، ولكن عند اقتراب رجال الشرطة من السيارة وجدوا أن الحالة الخارجية لها تكاد تكون لا تقارن بالنسبة للحالة الداخلية.

ويمكنك أن تتخيل كيف صُدم رجال الشرطة من الشكل الداخلي للسيارة، ولم يذكر الحساب الخاص بالشرطة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي التهم الموجهة للسائق، إلا أن هناك تأكيدات بأن هناك العديد من الجرائم التي يواجهها هذا الشخص.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة مقاطعة “نورفك” بموقع “تويتر” مجموعة صور للحالة المثيرة للاشمئزاز الخاصة بالسيارة.