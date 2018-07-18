اكتشاف أثري يثبت استيطان أمريكا قبل 20 ألف عام (صور)‎

اكتشف باحثون 150 ألف قطعة حجرية أثرية تمثلت في أدوات حجرية فريدة شمال غرب “أوستن” بولاية “تكساس” الأمريكية، أعطت إشارة إلى أن البشر كانوا يعيشون في القارة منذ حوالي 20 ألف عام.

وكان الباحثون يعتقدون لعقود من الزمان أن البشر الأوائل كانوا قد استقروا أولًا في النصف الغربي من الكرة الأرضية منذ حوالي 13500 سنة.

ويشير الكشف الأخير إلى أن أقدم مسكن بشري في أمريكا الشمالية قد يعود تاريخه إلى ما يزيد على 6500 عام، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما يشير إلى أن القطع الأثرية التي تم اكتشافها سابقًا في “كلوفيس” بكاليفورنيا، في عشرينيات القرن العشرين، لم تكن أول أدوات ما قبل التاريخ في القارة.

ومنذ ذلك الحين تم تحديد هذه الأدوات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبيةـ في السنوات الأخيرة، ودلت الأدلة الأثرية بشكل متزايد على فكرة أن هؤلاء الناس كانوا أول من سكن الأمريكتين، وهي نظرية تُعرف باسم “كلوفيس فيرست”.

وشكك أحدث الأبحاث في هذه النظرية القديمة، حيث قام الباحثون بقيادة توماس ويليامز من قسم الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية تكساس بالتنقيب عن موقع Gault شمال غرب أوستن.

ووجدوا مجموعة من القطع الأثرية التي تعود لما بين 16 ألفًا و20 ألف سنة.