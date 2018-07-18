العثور على حطام سفينة تحمل ذهبًا بأكثر من 130 مليار دولار (فيديو)

عثر فريق بحث دولي قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، على حطام سفينة روسية يعتقد أنها تحمل ذهبًا بقيمة تقارب 130.5 مليار دولار أمريكي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في كوريا الجنوبية أنه تم العثور على حطام السفينة الحربية “دميتري دونشكوي”، التابعة للبحرية الروسية، قبالة سواحل جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية.

وتشير التقديرات إلى أن السفينة غرقت خلال الحرب بين روسيا واليابان قبل 113 عامًا، وعلى متنها ذهب تقدر قيمته بنحو 130.5 مليار دولار.

ويُعتقد أن الذهب كان على متن السفينة بهدف دفع رواتب الجنود، وأجور الموانئ، والمصاريف الأخرى إبان الحرب.

وتستعد شركة “شينيل غروب” في كوريا الجنوبية، المتخصصة بالبحث عن الكنوز الغارقة، بالتعاون مع شركات من الصين وكندا وبريطانيا، لتنفيذ عملية مشتركة بهدف استخراج الذهب من السفينة، التي أمضت الشركة سنوات في البحث عنها.