مي سليم تعلّق على انفصالها عن وليد فواز

خرجت الفنانة الأردنية مي سليم عن صمتها، وعلّقت لأول مرة على قرار انفصالها عن الفنان وليد فواز، بعد مرور 25 يومًا فقط على زواجهما.

وقالت مي سليم في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمدالله على كل شيء”.

وانهالت التعليقات على الممثلة والمطربة الشابة تطالبها بالكشف عن ملابسات انفصالها بعد قراري زواج وانفصال مفاجئين، ولكنها اكتفت بتغريدة صغيرة، ولم ترد على تساؤلات متابعيها.

وكان الفنان المصري وليد فواز قد أعلن عبر صفحته على موقع “إنستغرام” منذ 3 أيام، خلال قضائه شهر العسل مع مي سليم، انفصاله عنها، قائلًا: “الحمد لله على كل شيء في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكاد تبدأ بعد..دعواتكم”.