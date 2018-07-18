أجايي لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا تركيًا

تلقى جونيور أجايي، لاعب وسط النادي الأهلي المصري ومنتخب نيجيريا، عرض احتراف من نادي قاسم باشا التركي، الذي يلعب بين صفوفه محمود حسن “تريزيغيه”، لاعب الفراعنة.

وقالت تقارير صحفية تركية، إن قاسم باشا تواصل مع أجايي، من أجل الانتقال إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل غموض مستقبل تريزيغيه مع الفريق، بعد تلقيه أكثر من عرض احتراف، كما يجهز حاليًا عرضًا ماليًا ضخمًا من أجل إقناع الأهلي بالسماح للاعب بالرحيل.

وأكدت قناة “إية” التركية، أن إدارة قاسم باشا ترغب في الحصول على خدمات أجايي، بسبب المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الأهلي الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة: “تأتي هذه الخطوة من جانب النادي التركي، تحسبًا لرحيل تريزيغيه المؤكد في أي وقت، خاصة أن اللاعب المصري تتابعه العديد من الأندية الأوروبية أبرزها غالطة سراي التركي”.

ويتبقى في عقد اللاعب النيجيري موسمان مع النادي الأهلي، أي ينتهي تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء بانتهاء موسم 2019/2020، حيث انضم إلى الأهلي في صيف 2016 مقابل 2.5 مليون يورو، وسجل إجمالًا 21 هدفًا في 72 مباراة.

ومن جانب آخر، قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي والمصري، في الأسبوع الثاني من الدوري العام الجديد على إستاد برج العرب في الإسكندرية دون جمهور.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز”: “رفض الأمن إقامة مباراة الأهلي والمصري في القاهرة أو بورسعيد، وتمسك بإقامتها في برج العرب دون جماهير، خاصة أن الحساسية بين الناديين مازالت مستمرة منذ حادث بورسعيد عام 2012.

ومن جانبه قال شريف مزروع، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن مجلس الإدارة صعق من قرار عدم خوض الفريق مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز، في الفترة المقبلة على ملعب بورسعيد.

وأضاف: “مجلس المصري مستاء للغاية من القرار الذي صدر، سنرفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، العقوبة التي وقعت على المصري انتهت ومر عليها عامان، ولا نعرف السبب من منعنا دخول القاهرة”.