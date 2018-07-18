الصين: الحرب التجارية التي تشنها أمريكا أصبحت أكبر “قاتل للثقة” في الاقتصاد العالمي‎

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر “قاتل للثقة” في الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن “تعنتها”.

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، للصحفيين في إفادة صحفية دورية، إن الولايات المتحدة تختلق أنواع المبررات كافة لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار لكل دولة من الأخرى في تصعيد لنزاع تجاري أثار حالة من الاضطراب في الأسواق المالية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين، ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.

كما فرض ترامب -أيضًا- رسومًا جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% عليها.

وأوضحت هوا: “الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع بقية العالم. وباعتبارها بقية العالم خصومًا تجر الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي بالكامل إلى الخطر”.

وخفضت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في العام الحالي، وقالت إن من”الأسباب الرئيسة لهذا التعديل، التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط.

وكشفت بيانات يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام، فيما يؤثر النزاع التجاري بين بكين وواشنطن على توقعات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقالت هوا: “إذا واصلت الولايات المتحدة تعنتها فإن دول العالم لن تزيد إلا إصرارًا على الرد”.