خروج خوادم غوغل عن الخدمة يسبب توقف خدمات سناب شات وسبوتيفاي

عانى عدد كبير من مستخدمي مجموعة من التطبيقات الشهيرة حول العالم، مثل: سبوتيفاي، وسناب شات، من تعطل مفاجئ في تطبيقاتهم خلال الساعات الماضية، ويرجع ذلك إلى خلل تقني أصاب منصة غوغل السحابية لاستضافة البيانات Google Cloud، والتي تسمح لعدد كبير من التطبيقات والخدمات الإلكترونية الشهيرة أن تصل إلى مستخدميها بشكل سريع ومباشر.

ونشرت المدونة الرسمية لشركة غوغل تفسيرًا غير واضح للمستخدم النهائي تحدثت فيه عن خلل تقني أصاب بعض آليات عمل الخدمة؛ ما أدى إلى ظهور مشكلة تحمل اسم “502” لبعض الخدمات والتطبيقات؛ ما تسبب في عدم قدرتها على الوصول إلى المعلومات التي يطلبها المستخدمون، فمثلاً مستخدمو سناب شات عندما يقومون بفتح صورة أو ستوريز معينة لن تعمل معهم،؛ لأن التطبيق لا يستطيع الوصول إلى تلك البيانات داخل المساحة المخزنة عليها داخل خوادم غوغل كلاود بسبب هذا الخلل.

ولكن قامت غوغل لاحقًا بنشر تحديث للمشكلة أوضحت فيه أنها قد حلت المشكلة بالنسبة لبعض عملائها من مقدمي الخدمات، بينما مازال البعض الآخر يعاني منها، ولم تتمكن من تقديم معلومات كافية عما تقوم به، ولكنها وعدت بأن يتم حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

يعتبر التخزين السحابي من أكثر الوسائل التي تتيح للتطبيقات والخدمات على الإنترنت إمكانية الوصول بخدماتها إلى المستخدمين في كل مكان، دون أن يتحملوا تكاليف إنشاء مراكز بيانات لتخزين ما يشاركه المستخدمون من محتوى، إذ إن خدمات مثل غوغل كلاود تحمل عنهم عناء هذه المهمة، وتقوم بإنشاء مراكز تخزين بيانات عملاقة تكفي لحفظ وتنظيم وترتيب مساحات ضخمة من البيانات بشكل يسهل وصول البيانات إلى مستخدمي الخدمات بشكل لحظي ومباشر.

يُذكر أن شركة أبل تعتبر أحد أهم عملاء غوغل كلاود، إذ إن خدمتها للتخزين السحابي iCloud تعتمد وبشكل رئيس على خوادم غوغل في إدارة البيانات التي يحتفظ بها مستخدمو آي كلاود في حساباتهم.